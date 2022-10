Vandali in azione a Maggianico: gomme bucate ad una quindicina di vetture parcheggiate

E’ accaduto in più vie del quartiere. “Servono più controlli e telecamere”

LECCO – Un raid vandalico in piena regola, che ha colpito indistintamente diversi veicoli parcheggiati per le strade del quartiere di Maggianico: martedì mattina è stata un’amara sorpresa per almeno una quindicina di residenti di Maggianico trovarsi con le gomme a terra delle proprie vetture.

In due casi è stato necessario contattare il carroattrezzi per trasportare i veicoli in officina. Una scia di vandalismi quella che dal parcheggio di via Olivieri, zona circolo Figini, ha raggiunto via alla Fonte passando per via San Rocco.

E’ un’abitante a farsi portavoce di quanto accaduto, la stessa ha raccolto le testimonianze e le foto delle vittime dei vandalismi e insieme hanno sporto denuncia alla Polizia Locale.

“E’ un fatto vergognoso – ci racconta – non ci capacitiamo di quello che sta accadendo nel quartiere”. Ignoti al momento l’autore o gli autori del gesto, se quanto successo sia frutto di una bravata di qualche giovane o di un singolo vandalo.

Le immagini delle telecamere avrebbero potuto essere di aiuto ma le zone dove si sono verificati gli episodi sembrano esserne sprovviste.

“I rioni devono tornare al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale che spesso dimentica – commenta Giacomo Zamperini, consigliere comunale (FDI) che mercoledì mattina ha incontrato la residente – Anche in altri quartieri come Laorca, dove anche in quel caso ci sono state auto vandalizzate, è necessario investire sul tema della sicurezza, con più controlli delle forze dell’ordine e più telecamere come deterrente, perché ancora ci sono molte zone dei quartieri scoperte dalla videosorveglianza”.

I residenti chiedono particolare attenzione per la zona del parco di San Rocco, già al centro di lamentele nei mesi scorsi per i suoi frequentatori, ne viene chiesta la chiusura serale e telecamere di sicurezza.

“C’è anche un problema di decoro, con i marciapiedi invasi dalle erbacce – ha aggiunto Zamperini – Serve più attenzione, dunque, anche alle segnalazioni dei cittadini perché dove cresce il degrado e l’incuria, cresce l’insicurezza”