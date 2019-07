Rancio, benvenuti nella giungla di via Coltogno

Le erbacce si sono impossessate della via pedonale

“Non è possibile lasciare una strada in queste condizioni”

LECCO – “Welcome to the Jungle” (“Benvenuta nella giungla”)… se per gli appassionati di rock ha un solo significato, il famosissimo singolo dei Guns N’ Roses, per gli abitanti di via Coltogno a Rancio, purtroppo, è tutta un’altra musica!

Raccolte le segnalazioni di alcuni residenti, abbiamo fatto un giro nella vietta pedonale che collega via Antonio Badoni a via Paradiso, con uno spettacolare scorcio sul lago e con la Medale che sembra caderti addosso.

“E’ una situazione vergognosa – ci dicono -. Ci cono talmente tante erbacce che non si riesce più nemmeno a camminare”.

Effettivamente le piante infestanti proliferano indisturbate rendendo difficoltoso il passaggio: “E’ un problema che puntualmente si ripresenta ogni estate, ma quest’anno la situazione è davvero peggiorata. Abbiamo chiamato più volte in comune, ci hanno detto che sono in ritardo sul cronoprogramma, ma non è nemmeno possibile lasciare una strada in queste condizioni”.

Il problema è che, con il caldo, è facilissimo imbattersi in serpenti: “Queste erbacce offrono riparo ai serpenti. Nei giorni scorsi, per due volte, sulla strada abbiamo trovato una biscia, mentre un vicino si è imbattuto in una vipera”.

Le immagini parlano da sé e per i residenti è sicuramente un problema. L’appello, per l’ennesima volta, è stato stato lanciato…