Si è spento all’età di 89 anni Pino Perossi, negli anni ’70 costruì la baita del Falco

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 24 aprile, nella chiesa di Rancio Alto

LECCO – E’ morto all’età di 89 anni Pino Perossi. Una persona molto conosciuta a Rancio, dove è nato e cresciuto, e tra i frequentatori del monte San Martino.

Dopo una vita di lavoro alla ditta Badoni, infatti, si era dedicato anima e corpo alla sua baita, “appoggiata” su un pianoro a metà strada tra la cappelletta del San Martino e il crocione, poco sopra alla piazzola dell’elicottero.

La baita del Falco, questo il nome della piccola costruzione, era il grande desiderio a cui Pino Perossi è riuscito a dar vita tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70.

E’ stata la sua seconda casa oltre a essere meta per tanti appassionati di montagna che, fino a non molti anni fa, salivano per salutare l’amico Pino. “E’ sempre stato un grande lavoratore e un appassionato di montagna” così lo ricordano i suoi famigliari.

Pino Perossi lascia la moglie Claudia e i figli Luciano e Graziella. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 24 aprile alle ore 15.30, nel Santuario di Santa Maria Gloriosa a Rancio Alto.