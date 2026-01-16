Rapina a bordo di un treno, ferito con un coltello per un giubbotto

Il gravissimo episodio a Lecco domenica scorsa, arrestato un marocchino senza fissa dimora

La vittima, un cittadino brasiliano diretto a Milano, nonostante il grande spavento non ha riportato gravi conseguenze

LECCO – La Polizia di Stato di Lecco ha arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino senza fissa dimora responsabile di una rapina a bordo di un treno. L’episodio è avvenuto domenica 11 gennaio, la vittima un cittadino brasiliano diretto a Milano che ha vissuto attimi di grande paura.

L’aggressore ha minacciato e ferito la sua vittima con un coltello per prendergli il giubbotto. La reazione della vittima e la prontezza del Capotreno hanno permesso il rapido intervento dei poliziotti delle volanti impegnate nel controllo del territorio che, con prontezza, hanno individuato e bloccato il responsabile a pochi metri dal luogo del fatto.

La rapidità della risposta e la competenza degli operatori hanno permesso non solo di recuperare il maltolto ma anche di assicurare il rapinatore alla giustizia. La vittima, nonostante il grande spavento, non ha riportato gravi conseguenze fisiche ed è stata immediatamente assistita.

L’intervento tempestivo degli agenti della Polizia di Stato ha impedito che l’episodio avesse conseguenze più gravi, restituendo immediatamente un senso di sicurezza ai cittadini che hanno assistito alla rapina. L’operazione conferma l’importanza della presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio, soprattutto nei contesti urbani più sensibili a tutela della sicurezza pubblica.