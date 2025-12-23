Rapina nel parcheggio di via Adda, giovane minacciata con un coltello

Il brutto episodio è accaduto oggi pomeriggio poco prima delle 15

Un uomo di mezza età ha finto di chiedere aiuto alla giovane che stava uscendo dal parcheggio in auto, puntandole addosso un coltello e facendosi consegnare portafoglio e cellulare

LECCO – Rapina in pieno giorno nel parcheggio di via Adda, a due passi dal centro città. Vittima una giovane di 21 anni, fermata mentre era in auto da un uomo che, con la scusa di essere in difficoltà, l’ha fatta accostare per chiedere aiuto.

Senza sospettare nulla la giovane ha abbassato il finestrino, ma a quel punto l’uomo, di mezza età, avrebbe estratto un coltello intimandole di consegnargli tutto quello che aveva. Comprensibilmente spaventata la ragazza gli ha dato il portafoglio e il cellulare, quindi il malvivente si è dileguato senza lasciare traccia.

La giovane ha fermato due passanti chiedendo aiuto e si è poi diretta al chiosco Da Manfre, che ha dato l’allarme ai Carabinieri, giunti in posto poco dopo per raccogliere la testimonianza. Stando a quanto appreso, il telefono della vittima sarebbe stato rinvenuto non distante dal luogo della rapina.

In posto anche un’ambulanza della Croce Rossa che ha prestato soccorso alla giovane, sotto shock.