Recupero animali selvatici: il monito dei Vigili del Fuoco

L’avviso diramato dai Vigili del Fuoco in merito al comportamento da tenere con gli animali selvatici

Solo in caso di pericolo avvisare la polizia provinciale

LECCO – Non avvicinarsi e, soprattutto, non toccarli per evitare che perdano il loro odore e che la madre non li riconosca più.

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco hanno deciso di mettere in guardia in merito al possibile incontro, in questo periodo, di animali selvatici.

“I piccoli potrebbero sembrare in difficoltà, ma in realtà restano immobili e mimetizzati in attesa del ritorno della madre per cui, a meno che si trovino in evidente difficoltà (feriti o in mezzo alla strada)” precisano dal comando provinciale. Da qui l’invito a non avvicinarsi e soprattutto non toccarli: solo se in pericolo evidente avvisare la polizia provinciale.