Resegone. Bloccati sulla Gamma 1. Elisoccorsi sei bambini

L’allarme nel tardo pomeriggio

Sul posto i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino

LECCO – Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e l’elicottero dei Vigili del fuoco, nella serata di oggi, lunedì, sul Resegone, per aiutare sette escursionisti, un adulto e sei bambini sfiniti nella zona della ferrata Gamma 1.

Nel pomeriggio il gruppo aveva già richiesto l’intervento dei soccorsi per una bambina di 12 anni. Verso le 16.30 era stata riaccompagnata a valle dal soccorso alpino per una distorsione alla caviglia, probabilmente dopo essere rimasta impigliata in una catena.

Gli altri avevano deciso lo stesso di proseguire. Poi in serata la seconda chiamata. È quindi intervenuto l’elicottero dei Vigili del fuoco che ha portato i sei bambini e l’uomo che li accompagnava ai piani d’Erna, dove hanno preso la funivia.

Nelle operazioni, che hanno richiesto un’ora e mezza di lavoro, sono stati impegnati anche cinque uomini del soccorso alpino.