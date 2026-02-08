Resegone, due persone bloccate nella neve: recuperate dall’elicottero Drago

Intervento nella tarda mattinata di domenica nel Canale Bobbio, operazioni concluse in circa due ore

LECCO – Un intervento di soccorso tecnico urgente si è svolto nella tarda mattinata di oggi, domenica, nella zona del Canale Bobbio, sul Resegone, dove due persone si sono trovate in difficoltà a causa della neve.

La richiesta di aiuto ha attivato la macchina dei soccorsi con l’impiego dell’elicottero Drago e di una squadra SAF, specializzata negli interventi in ambienti impervi.

I soccorritori hanno prima provveduto a individuare i due escursionisti in difficoltà, quindi, una volta rintracciati, li hanno recuperati mediante verricello. L’operazione di verricellamento ha consentito di trasportarli in un luogo sicuro, senza ulteriori problemi.