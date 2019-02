L’allarme poco prima di mezzogiorno

L’escursionista di 42 anni era sotto la cima del Resegone. Sul posto l’elisoccorso

LECCO – Intervento dell’elisoccorso nella tarda mattinata di oggi, sabato, in Resegone, per un escursionista, forse colpito da un malore non molto distante dalla cima, nei pressi del Rifugio Azzoni.

Allertato il Soccorso Alpino sul posto si è portato l’elicottero del 118 decollato da Como che sta provvedendo in questi minuti al recupero dell’escursionista.