Resta incastrata in una ringhiera, bimba liberata dai Vigili del Fuoco

E’ successo poco dopo le 12 alle scuole di Santo Stefano

Nessuna grave conseguenza per la piccola salvata dai Vigili del Fuoco

LECCO – Fortunatamente non c’è stato nemmeno bisogno di ricorrere alle cure sanitarie per una bimba di soli 3 anni che, nella tarda mattinata di oggi, è rimasta incastrata con la testa nella ringhiera della scuola primaria di Santo Stefano in via De Gasperi a Lecco, oggi e domani sede di seggio per il turno di ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco di Lecco.

Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno allargato le sbarre della recinzione dove si era incastrata la piccola. La bimba è stata prontamente liberata, sul posto anche i sanitari che si sono accertati che la piccola stesse bene.