La vecchia Lecco-Ballabio riaperta dopo una notte di lavoro dei Vigili del Fuoco

Complesse e delicate le operazioni di travaso del GPL e del recupero della cisterna ribaltata

La Sp62 riaperta oggi intorno alle 6. Si raccomanda di procedere con cautela a causa della strada scivolosa

LECCO – La vecchia Lecco-Ballabio è stata riaperta intorno alle ore 6 di questa mattina, martedì 4 giugno, dopo una lunga notte di lavoro dei Vigili del Fuoco. Prima di tutto si raccomanda di procedere con molta cautela nel tratto interessato dall’incidente a causa della strada scivolosa.

Un intervento particolarmente complesso e delicato quello in cui sono stati impegnati i Vigili del Fuoco a causa del ribaltamento in località Pomedo (nel rione lecchese di Laorca), intorno alle ore 14 di ieri, di un camion cisterna contenente circa 4.000 litri di GPL.

Il conducente del mezzo pesante, probabilmente per un guasto ai freni, ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi. Per precauzione l’area è stata immediatamente chiusa e sono stati inviati sul posto gli specialisti N.B.C.R. del nucleo regionale (Nucleare Biologico Chimico Radiologico).

Le operazioni di soccorso e recupero si sono svolte in due fasi: nella prima è stato effettuato il travaso del GPL in un’altra cisterna al fine di garantire la sicurezza dell’area circostante. Successivamente i Vigili del fuoco tramite l’autogru hanno raddrizzato il camion per poi liberare la strada. Le operazioni hanno richiesto l’intera notte e, come detto, la strada è stata riaperta intorno alle 6 di questa mattina.