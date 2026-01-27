Rintracciati due stranieri irregolari a Lecco, decreto di espulsione e rimpatrio

Si tratta di un soggetto nigeriano e un altro peruviano, entrambi quarantenni, uno con precedenti

Rimpatriati mediante accompagnamento presso l’aeroporto di Milano Malpensa

LECCO – Nelle ultime settimane, su disposizione del Questore di Lecco Stefania Marrazzo, sono stati intensificati i servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa, nel corso dei quali sono stati rintracciati due cittadini irregolari sul territorio nazionale.

Si tratta di un soggetto nigeriano e un altro peruviano, entrambi quarantenni, che dagli

accertamenti fatti attraverso le banche dati delle Forze di Polizia sono risultati irregolari e, in un caso, anche con precedenti di polizia.

Nei loro confronti è scattato un decreto di espulsione da parte del Prefetto di Lecco e, previa convalida dello stesso da parte del Giudice di Pace, entrambi i soggetti sono stati rimpatriati mediante accompagnamento – con l’impiego di personale qualificato per la scorta internazionale – presso l’aeroporto di Milano Malpensa