Rissa in pieno centro città, intervengono i Carabinieri

E’ successo poco prima delle 16 tra Piazza Garibaldi e via Roma

Tre i coinvolti, sgomento tra i passanti

LECCO – Calci e pugni in pieno centro città, tra via Roma e Piazza Garibaldi, il ‘salotto’ di Lecco. Il brutto episodio si è verificato venerdì pomeriggio poco prima delle 16, coinvolte tre persone, probabilmente senza fissa dimora, che per motivi non ben definiti hanno iniziato a litigare passando dalle parole alle mani.

La rissa, ripresa da più passanti rimasti sbigottiti, è stata interrotta dall’intervento di due Carabinieri in servizio: nel video girato sui social si vede il militare tentare di separare i litiganti mentre la collega allerta rinforzi al telefono.

Nella colluttazione i tre finiscono per terra, due si rialzano e mentre uno si allontana l’altro, con un grosso cane al guinzaglio, si accanisce su quello rimasto sdraiato sferrando diversi calci. In posto si è poi portata un’ambulanza per medicare il 22enne, rimasto ferito dal morso del cane. E’ stato portato in ospedale in codice verde.

Una scena che ha inevitabilmente turbato il viavai del centro e ha riacceso la tematica della sicurezza. Sull’episodio è intervenuta la Lega: “Situazioni come quella andata in scena oggi pomeriggio in pieno centro a Lecco non possono più essere tollerate. Una rissa violenta che ha seminato paura tra passanti e commercianti. Questo è il frutto diretto della tolleranza e del lassismo che la Giunta Gattinoni ha portato avanti in questi anni. Il cuore della città, invece di essere uno spazio sicuro e accogliente, si sta trasformando in un terreno senza regole. È inaccettabile” ha dichiarato il candidato sindaco Carlo Piazza che ha rinnovato l’appello ad utilizzare la vigilanza privata “per i pattugliamenti ed evitare situazioni di pericolosità”.