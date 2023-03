Ritardano il rientro, ricerche in Grignetta per due ragazzi

I due sono stati rallentati da alcune difficoltà durante la discesa

Due escursionisti che avevano incrociato i giovani al mattino, vedendo l’auto, hanno allertato i soccorsi

PIANI RESINELLI – Ricerche in Grignetta nella serata di ieri, mercoledì 22 marzo, per due escursionisti che non hanno fatto rientro. Il comando Vigili del fuoco di Lecco ha ricevuto una richiesta da due escursionisti che, al mattino, avevano incontrato due ragazzi di origini bergamasche in procinto di salire in Grignetta.

Ritornando alla loro vettura, verso le ore 21, si sono però accorti che i ragazzi non erano rientrati alla loro macchina e hanno deciso di allertare i soccorsi. La sala operativa, dopo un’operazione congiunta della Centrale Soreu 118 e i Carabinieri di Bergamo che accertavano l’assenza dei ragazzi al loro domicilio, si è attivata inviando una squadra Speleo Alpino Fluviale (Saf) dove vi era parcheggiata l’auto per acquisire ulteriori informazioni e ha richiesto anche l’intervento dell’elicottero 118 per un sorvolo notturno.

Verso le 23.45, fortunatamente, i ragazzi sono rientrati in autonomia alla propria auto dove li attendeva il personale Saf che si accertato del loro stato di salute. I due ragazzi hanno dichiarato di essere stati rallentati molto più del previsto da alcune difficoltà durante la fase di discesa.