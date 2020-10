Ritrovato il 47enne disperso sul Grignone: sta bene

Il 47enne varesino ha trascorso la notte nei pressi di una baita appena sotto il rifugio Bietti

A individuarlo l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, alzato in volo questa mattina per le ricerche del disperso

LECCO – E’ stato ritrovato ed è in buone condizioni l’uomo di 47 anni di Castellanza (Varese), disperso da ieri sul Grignone. A individuarlo l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che questa mattina si è alzato in volo sorvolando la zona.

L’uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute poco sotto il rifugio Bietti, situato a 1700 metri di quota, dove il 47enne si era recato domenica per effettuare un’escursione in montagna. E proprio ieri era scattato l’allarme quando la moglie, intorno alle 19, non riuscendo più a mettersi in contatto con il marito, aveva allertato i soccorsi, facendo iniziare le ricerche.

Dopo una intera notte di ricerche, Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza hanno iniziato a setacciare la zona anche oggi, lunedì, con il favore della luce. In volo si è alzato anche l’elicottero Vf Drago 80 dell’elinucleo di Varese che ha individuato, intorno alle 10, l’uomo vicino a una baita appena sotto il rifugio Bietti.

In base a quanto è stato possibile apprendere, infatti, l’uomo non riuscendo più a trovare il sentiero per tornare al Cainallo, dove aveva lasciato l’auto, ha trascorso la notte nei pressi di una baita ed è stato poi individuato questa mattina. Come dicevamo, il 47enne sta bene ed è apparso in buone condizioni di salute.