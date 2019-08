Disperso in Grignetta ritrovato senza vita, è un 48enne di Cesana

L’escursionista non avrebbe fatto rientro da una camminata in Grignetta

E’ precipitato in un canale, trovato morto dai soccorritori

LECCO – E’ stato trovato senza vita l’escursionista disperso dalla giornata di martedì sulla Grignetta. Gli uomini del soccorso alpino questa mattina, mercoledì, hanno individuato il suo corpo nel canale Caimi dove sarebbe precipitato mentre faceva ritorno verso valle.

La vittima è Luca D’Addario, 48enne di Cesana Brianza. L’escursionista potrebbe caduto durante la discesa dal sentiero Cermenati.

L’allarme era scattato intorno alle 20, dato dai familiari del disperso: l’escursionista era partito in mattinata per un’escursione in Grignetta (Grigna Meridionale) ma non avrebbe più dato notizie di sé.

In serata ai Piani Resinelli si sono radunati una dozzina di volontari del Soccorso Alpino che con l’elisoccorso di Como hanno effettuando dei sorvoli per cercare di individuare il disperso. Allertati anche i Vigili del Fuoco.

Ricerche nella notte, riprese all’alba con il tragico rinvenimento

Il 48enne ha parcheggiato l’auto in mattinata ai Piani Resinelli per poi incamminarsi in Grignetta passando dal rifugio Porta con possibile direzione bivacco Ferrario. Il sorvolo ha avuto risultato negativo. Le squadre del Soccorso Alpino sono state lasciate quindi in zona Pian Fontana hanno proseguito con ispezione dei sentieri fino alle 2.

Questa mattina, mercoledì, alle 6 le operazioni sono proseguite. Le squadre da terra composte da una ventina di tecnici provenienti da tutta la XIX Delegazione Lariana insieme ad una squadra di Vigili del Fuoco, con il chiaro del giorno hanno di nuovo perlustrato i sentieri e le aree in cui era possibile che l’uomo fosse passato. Il suo corpo, intorno alle 8, è stato avvistato nel canale Caimi.

Con tutta probabilità l’uomo è precipitato mentre scendeva dal sentiero Cermenati cadendo nella parte alta del Caimi. In corso le operazioni di recupero della salma, complicate dalla posizione non facile da raggiungere e pericolosa, un punto dove il canale scarica sovente materiale.