S. Stefano. Donna investita da un’auto mentre attraversa la strada

Soccorsa una donna urtata da un veicolo in via De Gasperi

Il pedone stata attraversando la strada quando è stata colpita dall’auto

LECCO – Serio incidente quello accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, tra via De Gasperi e via Aldo Moro, nel rione di Santo Stefano: una donna stava attraversando la strada sulle strisce quando è stata investita da un’auto, una Toyota guidata da un uomo.

Il sinistro si è verificato intorno alle 18 a due passi dalla rotonda di fronte al tunnel per l’ingresso alla Statale 36. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava per raggiungere il marciapiede quando è stata urtata dal veicolo.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Lecco Soccorso insieme ad un automedica del 118 e alla Polizia Locale.

La donna, cosciente all’arrivo dei soccorsi, è stata assistita dai sanitari per essere trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.