Sabato, alle 10.45 in basilica, saranno celebrati i funerali di Daniele Della Bella

Il giovane è morto in seguito a un tragico incidente sul lavoro

LECCO – Saranno celebrati sabato 18 maggio, nella Basilica di San Nicolò a Lecco, i funerali del giovane Daniele Della Bella.

Il 27enne è morto sabato 11 maggio in un tragico incidente sul lavoro nell’azienda Battazza di Olginate. Una fatalità, una banale caduta è costata la vita al ragazzo che stava lavorando nella ditta di autotrasporti di Olginate.

La notizia della sua morte ha creato dolore e sconcerto a Lecco dove Daniele era molto conosciuto per la sua passione per il calcio, era tifosissimo del Lecco, e per il suo carattere solare ed entusiasta. La cerimonia avrà inizio alle 10.45.