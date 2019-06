Salta tirante della rete paramassi, intervento dei pompieri sulla Valbrona-Onno

Si rompe il cavo di una rete paramassi

Intervento dei Vigili del Fuoco tra Onno e Valbrona

VALBRONA – Si sono concluse poco dopo le 18 di oggi, venerdì, le operazioni di messa in sicurezza del cavo della rete paramassi ceduto nel tardo pomeriggio sulla Provinciale 46 nel tratto che dall’abitato di Valbrona porta a Onno.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Canzo e di Lecco e il sindaco di Valbrona, Luigi Vener.

Secondo quanto appreso, uno dei tiranti di fissaggio della rete si sarebbe infatti tranciato compromettendo la stabilità della struttura. Ancora da chiarire le cause della rottura.

Arrivate in posto le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Non sembrerebbe esserci alcun pericolo per coloro che transitano sulla strada, ma in via precauzionale verranno collocati dei cartelli di segnalazione lungo la carreggiata.