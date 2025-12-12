San Giovanni, auto si ribalta nella notte in via Partigiani, soccorso 31enne

E’ successo verso l’1.30, fortunatamente nessuna grave conseguenza

In posto soccorsi, forze dell’ordine e Vigili del Fuoco

LECCO – Spavento in nottata in via Partigiani a San Giovanni per un incidente stradale fortunatamente senza nessuna grave conseguenza.

L’allarme è scattato intorno all’una e mezza, coinvolta un’auto, guidata da un giovane di 31 anni, che per motivi da chiarire si è ribaltata. In posto in codice giallo (media gravità) si sono portati i soccorsi, un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, l’automedica, il personale della Questura e i Vigili del Fuoco.

Il 31enne è stato trasportato in ospedale in codice verde per le cure del caso.