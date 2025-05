San Giovanni, furti in serie nella notte: colpiti bar e pizzeria

Tra lunedì 6 e martedì 7 maggio ignoti in azione in viale Adamello e via Orione

Residenti e commercianti preoccupati per l’escalation di furti

LECCO – Notte di furti nel rione lecchese di San Giovanni, dove ignoti hanno fatto razzia tra locali e attività commerciali, lasciando dietro di sé danni e preoccupazione. Tra i bersagli principali, il bar tabacchi “Caffè Adamello 7” di viale Adamello, dove i ladri hanno fatto irruzione nottetempo, forzando l’ingresso sul retro e agendo con rapidità e precisione.

Nel locale, i malviventi hanno portato via un po’ di tutto: sigarette, gratta e vinci, le macchinette da gioco e persino la cassa. Il danno, secondo le prime valutazioni, appare ingente, anche se al momento non sono state rese note cifre ufficiali.

Il modus operandi sembra richiamare da vicino un altro episodio avvenuto solo pochi giorni fa ai danni del bar Valli, poco distante. Anche in quel caso i ladri avevano cercato di introdursi nel locale passando dal retro, ma l’allarme lanciato da alcuni residenti insospettiti dai rumori notturni aveva messo in fuga i malintenzionati, costretti ad abbandonare sul posto gli attrezzi del mestiere.

Ma la scia di colpi non si è fermata lì. Sempre nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 maggio, a essere presa di mira è stata anche la pizzeria “Da Rida” in via Don Luigi Orione, ancora nel quartiere di San Giovanni. In questo caso i ladri hanno puntato direttamente alla cassa, riuscendo ad asportarla prima di dileguarsi nel buio.

Una sequenza di furti che ha lasciato sgomenti i titolari delle attività colpite e messo in allarme l’intero quartiere. La dinamica e la scelta ravvicinata degli obiettivi alimentano l’ipotesi che si tratti di un’unica banda, organizzata e ben informata, anche se le indagini sono ancora in corso e al momento non si escludono altre piste.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie e ascoltando i residenti per cercare di risalire ai responsabili. Un lavoro complesso, ma urgente, soprattutto per riportare serenità tra i commercianti di San Giovanni.