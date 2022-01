San Giovanni, parcheggi selvaggi (e pericolosi) sul viale Adamello

Soste selvagge, la segnalazione di alcuni residenti di San Giovanni

L’inciviltà di chi parcheggia “dove vuole” crea pericoli sul viale Adamello

LECCO – Il problema non è certo nuovo e sicuramente risaputo, ma per chi abita o chi si trova a passare per vari motivi sul viale Adamello è una questione da risolvere: stiamo parlando delle soste selvagge, soprattutto lungo il primo tratto di viale che ospita le principali attività commerciali.

Già dal 2015, appena conclusi i lavori della breve ciclopedonale si è subito capito che quella pista sarebbe stata un comodo parcheggio per molti (vedi l’articolo di allora) ma, evidentemente, non abbastanza ‘capiente’ per tutti. Così c’è chi lascia l’auto in ‘doppia fila’ rispetto al già scorretto parcheggio, giusto dinnanzi alle strisce pedonali, costringendo i passanti a sporgersi per dover attraversare e impedendo la vista alle auto in transito.

Anche sul lato opposto della strada la situazione non è migliore: anche qui non mancano parcheggi a bordo strada, fuori dalle linee bianche completamente o parzialmente, quando parzialmente significa lasciare il mezzo con il muso sporgente sulla carreggiata, creando ostacolo per le altre vetture di passaggio.

Una situazione che non piace ai residenti che ci hanno segnalato, con tanto di foto, i fatti in questione ma che non è apprezzata, ci è stato riferito, neppure dalle attività della zona. L’invito, alle autorità competenti, è di vigilare per un quartiere più ordinato e anche più sicuro.