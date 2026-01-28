San Giovanni, principio di incendio in lavanderia: chiuso viale Adamello

L’intervento è stato richiesto poco prima delle 19 di questa sera, sul posto Vigili del Fuoco e forze dell’ordine

LECCO – Viale Adamello è stato chiuso al traffico a San Giovanni a seguito di un principio di incendio segnalato all’interno della lavanderia self service. La chiusura si è resa necessaria per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso e garantire le operazioni in sicurezza lungo il tratto interessato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con 4 squadre di Lecco, 1 dal distaccamento di Valmadrera, l’ispettore antincendi, la Polstrada, la Polizia Locale, oltre a un’automedica e a un’ambulanza. L’area è stata temporaneamente interdetta alla circolazione mentre lo stabile è stato evacuato a scopo precauzionale. Non ci sarebbero né feriti né persone coinvolte. L’allarme è scattato poco prima delle 19 di questa sera, quando è stato segnalato il principio di incendio, scaturito all’interno dell’attività. Le cause sembrerebbero riconducibili a un cortocircuito, ma al momento non vi è alcuna conferma ufficiale e gli accertamenti sono tuttora in corso.

Le operazioni di messa in sicurezza sono in atto e la situazione è seguita dalle forze presenti sul posto. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili.