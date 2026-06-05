San Giovanni, radice si stacca dal muro: terra e sassi sulla vecchia Lecco-Ballabio

Il materiale si è staccato questa mattina da alcuni metri sopra il muro di contenimento lungo corso Monte Santo

LECCO – Un distacco di materiale si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì, lungo corso Monte Santo, nel rione lecchese di San Giovanni, sulla vecchia Lecco-Ballabio in direzione Malavedo.

Secondo le prime informazioni, una radice di modeste dimensioni si è staccata da alcuni metri sopra il muro di contenimento che costeggia la strada, poco oltre il complesso scolastico. Nel cedimento la radice ha trascinato con sé una quantità limitata di terra e alcuni sassi, finiti sulla carreggiata.

Fortunatamente non risultano persone o veicoli coinvolti nell’episodio. Il materiale caduto sulla sede stradale ha però inevitabilmente provocato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato, con il traffico che procede con maggiore cautela in attesa della completa messa in sicurezza dell’area. Al momento, non si segnalano ulteriori criticità.

Sul posto sono stati chiamati i Vigili del Fuoco di Lecco per effettuare un monitoraggio del muro di contenimento.