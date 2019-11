San Giovanni, soccorso 73enne investito davanti al Roots Club

L’uomo è stato investito mentre attraversava la strada in via Don Invernizzi

Soccorso in codice giallo con un sospetto trauma al bacino

LECCO – Incidente nella serata di martedì in via Don Invernizzi, all’altezza del Roots Club (ex Circolo Bonfanti). Un uomo di 73 anni è stato investito mentre stava attraversando le strisce pedonali. E’ successo poco prima delle 20.

Sul posto si sono portati i soccorsi, un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e un’automedica, allertati in codice rosso. Il 73enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo con un sospetto trauma al bacino.

L’esatta dinamica del sinistro è a vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi del caso.