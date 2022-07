Recuperato e messo in salvo un escursionista di 43 anni

LECCO – La chiamata di soccorso è stata lanciata poco prima delle 22 di questa sera, mercoledì, per un escursionista di 43 anni incrodato sul sentiero dei Tecett che dalla località Pradello porta, lungo il sentiero attrezzato, al rifugio Piazza al San Martino.

L’uomo è stato raggiunto dai volontari del Soccorso Alpino della stazione di Lecco in prossimità del punto in cui si trovano le catene e dopo averlo messo in sicurezza (quindi imbragato, legato e assicurato) è stato riaccompagnato a valle e affidato all’ambulanza della Croce Rossa di Lecco. A supportare i volontari del Soccorso Alpino anche due membri Saf (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco, mentre una luce fotoelettrica è stata posizionata in zona Moregallo, sempre dai Vigili del Fuoco, per cercare di illuminare la zona dell’intervento e agevolare le operazioni di soccorso.

L’uomo, una volta a valle, è stato consegnato al personale sanitario e quindi trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde.