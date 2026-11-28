Due interventi in ambiente impervio: uno sui monti sopra Lierna e l’altro in falesia a Pradello

Nessuno degli infortunati sarebbe in pericolo di vita

LIERNA/LECCO – Doppio intervento dei soccorsi in zone impervie nel pomeriggio di oggi, sabato 28 novembre, prima a Lierna e poi a Lecco. Il primo allarme è scattato poco dopo le ore 13 sui monti sopra Lierna per una scarica di pietre che ha coinvolto un uomo di 62 anni. Il malcapitato è stato raggiunto dall’elisoccorso di Milano e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo (mediamente critico). Allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino.

Il secondo allarme è scattato intorno alle 15.30 in una falesia in zona Pradello, sempre per una scarica di sassi che ha coinvolto una persona. In questo caso è intervenuta un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, oltre ai tecnici del Soccorso Alpino. Da una prima valutazione non dovrebbe trattarsi di nulla di grave (i soccorsi sono stati allertati in codice verde, quello di minima gravità).

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