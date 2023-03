Scarichi nell’Adda: non è solo la siccità che ammalora fiumi e lago

Questa mattina sono apparsi una sostanza oleosa e dei rifiuti

LECCO – Non c’è solo la siccità a mettere a dura prova il fiume Adda. Questa mattina infatti nel tratto tra il ramo lecchese del Lago di Como e il lago di Garlate, nel fiume sono apparsi una sostanza oleosa e dei rifiuti biancarstri probabilmente provenienti da qualche scarico.

A documentare la situazione alcune persone che stavano passeggiando sul lungo Adda in zona Pescarenico e che hanno notato avanzare questa sistanza oleosa in superficie accoampgnata da rifiuti solidi biancastri galleggianti.

“Non solo è triste vedere i nostri fiumi e il nostro lago sofferenti per la carenza d’acqua, ma ancor più vedere l’inciviltà di certa gente che non ha il minimo rispetto per l’ambiente. La scena a cui abbiamo assistito questa mattina è un colpo al cuore e un danno per il territorio in cui viviamo. Senza dimenticare che inquinamenti simili sono un danno, spesso mortale, anche per la fauna acquatica e l’avifauna che popola i nostri fiumi e i nostri laghi”.

Comportamente inaccettabili, i cui responsabili andrebbero identificati e severamente puniti, che si sommano a quello della siccità al quale dovremo inevitabilmente far fronte nei prossimi mesi più caldi con inevitabili azioni d’emergenza, soprattutto se non arriveranno pioggie consistenti e durature tali da riequilibrare, almeno in parte, una situazione di carenza idrica allarmante.