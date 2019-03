Viaggia appeso al treno da Maggianico a Lecco, multato un ragazzino

A notare l’azione spericolata è stata la sorella del minore che ha allertato la Polizia Ferroviaria

LECCO – Si è giustificato dicendo che doveva incontrarsi a Lecco con la fidanza perciò ha preso il treno già in movimento dalla stazione di Maggianico.

E’ salito sul respingente all’esterno del locomotore di coda e ha viaggiato appeso al treno fino a Lecco dove è stato notato da una donna mentre saltava sui binari e si incamminava verso la stazione.

E’ stata la donna stessa ad attirare l’attenzione degli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno fermato il giovane, appena minorenne, di origine Boliviana.

Proprio la donna ha riconosciuto in quel giovane il fratello e lo ha pesantemente redarguito per l’azione spericolata che avrebbe potuto mettere a repentaglio la sua incolumità e quella degli altri.

Il giovane è stato multato e la sorella ha ringraziato gli agenti della Polizia Ferroviaria per il loro intervento.

La Polizia Ferroviaria, dal 2014, ha avviato il progetto “Train to be cool” per prevenire comportamenti errati, illeciti e pericolosi.