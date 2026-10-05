Schiamazzi e rifiuti nei parchi di Germanedo: residenti esasperati

La segnalazione riguarda i giardinetti di Germanedo in via Gilardi e il parchetto delle case Aler di via del Roccolo

LECCO – Schiamazzi e disturbi vari che, secondo quanto riferito da alcuni residenti, si ripetono soprattutto nei fine settimana. La segnalazione riguarda i giardinetti di Germanedo in via Gilardi e il parchetto delle case Aler di via del Roccolo dove anche questo fine settimana i giovani avventori si sono radunati, lasciando poi “traccia” del loro passaggio.

Il problema come riferito si presenta ormai da tempo, in settimana durante la bella stagione e soprattutto nei weekend da quando è ripresa la scuola. E proprio nelle serate di sabato e domenica si sono verificati nuovamente episodi di disturbo con anche l’abbandono di rifiuti di vario tipo, tra cui vetri rotti, nelle aree verdi.

I residenti, esasperati, chiedono maggiore attenzione e controlli, soprattutto nelle ore serali e durante il fine settimana, nella speranza che la situazione possa rientrare e che i parchi tornino a essere luoghi vissuti serenamente da famiglie, bambini e abitanti del quartiere.