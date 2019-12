Schianto in Viale Valsugana, 75enne soccorso in codice rosso

Lo schianto intorno alle 8.30

Soccorso in gravi condizioni un uomo di 75 anni

LECCO – Incidente domenica mattina intorno alle 8.30 in Viale Valsugana a Lecco. Coinvolta un’auto guidata da un uomo di 75 anni che, per cause da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada contro un albero. Tra le ipotesi più accreditate è che l’uomo, residente in città, sia stato colto da malore mentre era alla guida.

Sul posto in codice rosso si sono portati i soccorsi, un’ambulanza di Lecco Soccorso, un’automedica e i Vigili del Fuoco. L’anziano è stato soccorso in gravi condizioni e trasportato all’ospedale.