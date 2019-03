Violento scontro tra due mezzi nel tunnel della Statale 36, nessun ferito grave

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in direzione Sud poco prima dell’uscita della galleria

LECCO – Schianto tra due auto nella galleria del Monte Barro, sulla strada statale 36: l’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 di oggi, martedì, sulla carreggiata Sud, in direzione Milano.

Una vettura e un Suv sarebbero rimasti coinvolte nello scontro a poche decine di metri dall’uscita del tunnel.

Uno dei due mezzi, in seguito all’urto, ha proseguito la sua corsa per diversi metri finendo per ribaltarsi poco più avanti.

Sul posto sono intervenuti sanitari e vigili del fuoco, insieme alla Polstrada. Il traffico è rimasto bloccato per bloccato circa una trentina di minuti per consentire le operazioni di soccorso.

Inevitabili le pesanti ripercussioni alla viabilità cittadina in uscita da Lecco verso Milano. Il traffico è ricominciato a defluire in maniera molto difficoltosa proprio perché i mezzi occupavano la carreggiata in due diversi punti.

I disagi sono continuati fino alla rimozione dei due veicoli incidentati e al ripristino delle condizioni di sicurezza, con il traffico in città che è andato letteralmente in tilt.

Tre persone sono state soccorse dagli uomini del 118 e dal personale della Lecco Soccorso: una donna di 43 anni e due uomini, uno di 60 e l’altro di 68 anni. Nessuna di loro avrebbe riportato conseguenze gravi nell’incidente.