Motorino si scontra con un mezzo in un’uscita dal parcheggio

Soccorso il conducente della due ruote

LECCO – Serio incidente in mattinata lungo Corso Promessi Sposi a Lecco: un uomo alla guida di uno scooter è stato soccorso dopo lo schianto contro un furgone che si stava per immettersi dal parcheggio adiacente alla via.

E’ successo poco prima delle 8.30 di venerdì mattina. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il furgone, che avrebbe voluto svoltare e risalire in direzione di Acquate, si sarebbe immesso dopo che un altro veicolo, un Suv che procedeva in discesa verso il Caleotto, si sarebbe fermata consentendogli la manovra.

In quel momento sopraggiungeva, dalla stessa direzione, il motorino che stava superando sulla sinistra le auto incolonnante e non si sarebbe reso conto del furgone che stava per compiere la svolta. Lo scooter ha quindi impattato contro il muso del furgone, provocando la caduta del motociclista.

Allertato, è intervenuto il personale della Lecco Soccorso con un’ambulanza e l’automedica del 118. Fortunatamente il centauro non avrebbe riporto traumi gravi ed è stato trasportato all’ospedale in codice giallo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per rilevare il sinistro e gestire la viabilità.