Scivola sul sentiero per la Falesia Versasio, soccorsa

E’ successo nel pomeriggio di oggi (sabato) intorno alle 16.30

Raggiunta dai soccorritori, la donna era cosciente

LECCO – E’ scivolata e caduta mentre stava percorrendo il sentiero per la Falesia Versasio. A essere soccorsa una donna di 65 anni intorno alle 16.30 di oggi, sabato.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, per il recupero della donna si sono mobilitati Soccorso Alpino – Stazione di Lecco e l’elisoccorso da Como. All’arrivo dei soccorritori era cosciente e vigile. Una volta recuperata, è stata condotta all’Ospedale di Lecco per accertamenti in codice giallo.

