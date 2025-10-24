Scontro auto-moto a Chiuso, paura per due ragazzini

Fortunatamente nessuno dei due giovani sarebbe in pericolo di vita

Sul posto due ambulanze, l’automedica e la Polizia Locale

LECCO – Scontro tra un’auto e una moto nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 ottobre, a Chiuso. L’incidente è avvenuto in corso Bergamo intorno alle ore 16 e la dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Lecco intervenuta sul posto.

Paura per due ragazzini, uno di 16 e l’altro di 14 anni, coinvolti nell’incidente. Immediatamente sono intervenute due ambulanze, una del Soccorso Bellanese e l’altra del Soccorso degli Alpini di Mandello, insieme all’automedica da Lecco.

Fortunatamente nessuno dei due giovani sarebbe in pericolo di vita: uno è stato soccorso in codice giallo (mediamente critico) e l’altro in codice verde (poco critico).