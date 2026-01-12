Scontro auto-moto in corso Bergamo a Maggianico, disagi alla viabilità

L’incidente intorno alle 8.30 di oggi, lunedì

Sul posto un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco e la Polizia Locale

LECCO – Scontro auto-moto nella mattinata di oggi, lunedì 12 gennaio, a Maggianico in corso Bergamo, nei pressi della rotonda all’intersezione con via Gondola. L’allarme è scattato poco prima delle ore 8.30 sul posto un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco e la Polizia Locale, inevitabili i disagi alla circolazione stradale con code e rallentamenti in entrambe le direzioni.