Scontro auto-moto in corso Carlo Alberto, 57enne trasportato all’ospedale

L’incidente è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina, domenica

Il motociclista soccorso in codice giallo (mediamente critico)

LECCO – Scontro tra un’auto e una moto nella mattinata di oggi, domenica 11 ottobre, in corso Carlo Alberto a Lecco. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 nella rotonda all’incrocio con corso Carlo Alberto e via Carlo Mauri (la strada che va verso il centro sportivo Bione).

Sul posto una ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco che ha soccorso il motociclista di 57 anni, trasportato poi all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Spetterà ai Carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.