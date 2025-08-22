Scontro auto-moto in corso Carlo Alberto, 67enne trasportato all’ospedale

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 di oggi, venerdì

Il ferito non sarebbe in pericolo di vita

LECCO – Incidente in corso Carlo Alberto a Lecco poco dopo le ore 11 di oggi, venerdì 22 agosto. Un’auto e una moto si sarebbero scontrate, ad avere la peggio un uomo di 67 anni. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco che ha trasportato il ferito all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Allertate anche le forze dell’ordine, che dovranno stabilire la dinamica dell’incidente, e i vigili del fuoco.