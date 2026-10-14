Scontro auto moto in Corso Martiri, un ferito e traffico bloccato

E’ successo poco dopo le 13.30

Una persona è rimasta ferita, disagi al traffico

LECCO – Incidente in Corso Martiri a Lecco, poco dopo le 13.30, all’altezza del ponte della ferrovia. Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto, che per motivi da chiarire si sono scontrati.

L’allarme è scattato in codice giallo, in posto un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e la Polizia Locale. Ad avere la peggio il motociclista, fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Inevitabili invece le conseguenze sulla viabilità con il traffico lungo il Corso temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso.