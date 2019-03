Lo scontro poco prima delle 8

Spavento per un giovane di 18 anni, soccorso in codice giallo

LECCO – Scontro auto moto questa mattina, sabato, in via Milazzo a Lecco. E’ successo pochi minuti prima delle 8. Coinvolto un ragazzo di 18 anni, soccorso in codice giallo.

L’incidente

L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Milazzo e via Pozzoli: da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Ad avere la peggio nell’impatto il motociclista, un giovane, soccorso dai sanitari giunti sul posto (un’ambulanza di LeccoSoccorso e un’auto medica) e trasportato all’Ospedale Manzoni di Lecco. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.