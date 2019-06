Scontro sulla Lecco-Ballabio, un camion e tre vetture coinvolte

Prima lo schianto tra un auto e un camion, poi l’auto finisce contro altre due vetture

Quattro feriti, nessuno di loro è grave

LECCO – Sarebbero quattro i veicoli coinvolti nell’incidente avvenuto poco dopo le 11 all’imbocco del tunnel della SS36 dir, il raccordo che dalla Statale 36 porta sulla nuova Lecco-Ballabio.

Il sinistro avrebbe interessato un mezzo pesante e due automobili. Quattro le persone soccorse, nessuna di loro avrebbe riportato traumi gravi.

Sul posto due ambulanze, una dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e l’altra della Croce Verde di Bosisio Parini, l’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polstrada.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il camion, si muoveva in direzione Valsassina, per cause al vaglio delle forse dell’ordine, si è scontrato con una vettura che viaggiava in direzione opposta. L’auto, fuori controllo dopo il primo impatto, si è scontrata contro altri due veicoli che seguivano il camion proprio sulla curva all’imbocco del tunnel in direzione della Valsassina.

Il traffico è bloccato e la strada è stata temporaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia. Seguono aggiornamenti