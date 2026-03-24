Scontro tra auto e moto a Lecco, ferito un 18enne

Il sinistro poco dopo le 12 di martedì all’incrocio tra le vie Ugo Foscolo, viale Montegrappa e viale Tonale

Il giovane è stato portato all’ospedale in codice giallo

LECCO – Incidente stradale nella tarda mattinata in città, dove un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto all’incrocio tra via Ugo Foscolo, viale Montegrappa e viale Tonale.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 12:00 di oggi, martedì, e ha visto coinvolta una persona, un ragazzo di 18 anni. Immediata l’attivazione dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, un’ambulanza della Croce San Nicolò e l’automedica.

Il giovane è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato in ospedale in codice giallo.

Gli agenti della Polizia Locale hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità, al momento ancora in fase di definizione.