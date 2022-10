L’impatto fuori dall’entrata del Bennet

Sul posto i Carabinieri di Merate per accertare le dinamiche del sinistro

PESCATE – Violento impatto nel pomeriggio a Pescate tra un’auto e uno scooter lungo la strada provinciale che unisce Lecco a Olginate. Il sinistro ha avuto luogo all’entrata del Bennet della località lecchese.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, la vettura stava viaggiando in direzione Lecco quando si è scontrata con il mezzo a due ruote. La carambola non ha avuto alcuna conseguenza per il conducente dell’auto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Lecco Soccorso che ha trasportato il centauro, un uomo di 59 anni, all’Ospedale Manzoni, e i Carabinieri, quest’ultimi si sono occupati dei rilievi per stabilire le esatte dinamiche dell’incidente.