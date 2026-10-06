Scontro tra un’auto e una moto a Galbiate, soccorso un 16enne

L’incidente poco prima delle 8 in via Lecco
Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Rossa di Galbiate
GALBIATE – Scontro tra un’auto e una moto nella mattinata di oggi, martedì 6 ottobre, a Galbiate. L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 8 in via Lecco, la strada provinciale che da Galbiate scende verso Pescate.
Coinvolto un ragazzino di 16 anni che è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Rossa di Galbiate assieme alle forze dell’ordine che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.
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