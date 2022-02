Scritte contro i vaccini e svastiche alla baita alpina di Montalbano

Le Penne Nere: “Atto grave. E’ un’offesa alla memoria”

LECCO – Un atto di vandalismo si è consumato ai danni degli Alpini lecchesi: a farne le spese è la baita di Bressanella del gruppo Ana di Lecco, in località Montalbano, dove ignoti hanno imbrattato pavimento e muro della zona barbecue, all’interno del giardino e addirittura alcuni tronchi, con scritte contro i vaccini e svastiche.

A notare l’accaduto anche un’escursionista che ha pubblicato le foto del vergognoso episodio sui social.

“Le svastiche proprio non ce le aspettavamo – commenta con amarezza

il capogruppo degli alpini, Erminio Galbussera – i nostri avi le hanno sempre combattute le svastiche. Questa è un’offesa alla memoria”.

Toccherà alle Penne Nere ripulire tutto: “Voglio pensare si tratti di ragazzini che non sanno quello che fanno – aggiunge il referente di Ana – certo è che non si tratta del primo vandalismo che subiamo alla baita, è capitato in passato di trovare tavoli esterni o sedie rotte ma mai un disastro come questo”.