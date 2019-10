Semafori guasti all’incrocio di corso Martiri, viabilità gestita dalla Locale

Blackout dell’impianto semaforico all’incrocio tra via Amendola e Corso Martiri

Agenti della Polizia Locale sul posto per gestire il traffico

LECCO – E’ iniziata la settimana per tutti, tranne che per i semafori posizionati all’incrocio tra via Amendola e Corso Martiri: lunedì’ mattina, l’impianto non ne ha voluto sapere di mettersi al ‘lavoro’ e le lanterne semaforiche sono rimaste spente.

E’ quindi dovuta intervenire la Polizia Locale che in dalla primissima mattinata a presieduto l’incrocio, uno dei più trafficati in città e tra gli snodi viabilistico principali del capoluogo, per gestire ‘manualmente’ la viabilità.

L’intervento degli agenti ha evitato disagi e scongiurato possibili incidenti. Non è la prima volta che l’impianto posizionato a quell’incrocio accusa dei guasti.