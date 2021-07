Sentono urlare aiuto lungo il sentiero, ma i Soccorsi non trovano nessuno

E’ successo in Grignetta nella mattinata di oggi, sabato, lungo il sentiero delle Foppe che porta al rifugio Rosalba

Sul posto i Vigili del Fuoco del nucleo SAF e l’elicottero, unitamente ai volontari del Soccorso Alpino

PIANI RESINELLI (Abbadia Lariana) – Hanno sentito gridare aiuto mentre stavano compiendo un’escursione in Grignetta (Grigna Meridionale) con destinazione il rifugio Rosalba.

All’imbocco del sentiero delle Foppe, alcuni escursionisti avrebbero sentito delle urla e la richiesta di aiuto provenire dal fitto bosco in un punto non facilmente accessibile, decidendo così di allertare i soccorsi.

Il nucleo Saf dei Vigili del Fuoco in collaborazione con i Volontari del Soccorso Alpino CNSAS sono intervenuti avviando le ricerche della persona che chiamava aiuto. Dopo diversi passaggi in zona via terra e dell’elicottero dei Vigili del Fuoco in perlustrazione aerea, si è avuto esito negativo, non trovando nessuna persona in pericolo, pertanto le squadre sono rientrate alle rispettive basi.