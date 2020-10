Serata di incidenti sulle strade, auto ribaltate e uno schianto in galleria

Tre incidenti in superstrada nel tratto di Lecco e a Dervio

Due auto ribaltate e una vettura finita contro la parete della galleria, incidenti anche a Olginate e a Calolzio

LECCO – Complice il maltempo, si sono verificati diversi incidenti dalla serata di ieri sulla Statale 36 e sulle strade della provincia.

Alle 20 di venerdì, nella galleria del sottopasso di Lecco, un’auto è uscita di strada finendo contro le protezioni a lato della carreggiata, soccorsi un 53enne e una giovane di 17 anni ma fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Lo stesso per il conducente, un 52enne, che si è ribaltato con una jeep sempre sulla Statale 36 nel tratto tra Dervio e Bellano, in direzione Lecco. In suo soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme alla Croce Rossa e alla Polstrada.

Nella notte a Lecco, sulla rotonda in prossimità dello svincolo per la Meridiana, un’auto si è cappottata. Ferita la giovane, un 23enne, che era al volante. E’ stata soccorsa da pompieri e sanitari e trasportata in ospedale in codice giallo.

Sulle strade della provincia si conta anche un incidente a Olginate dove, poco prima delle 22, un auto è finita fuori strada ribaltandosi (vedi articolo). Infine a Calolzio, un altro ribaltamento nella zona di viale Dante, soccorsi due giovani di 22 e 21 anni.