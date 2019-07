L’allarme nel tardo pomeriggio

Sul posto i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino

LECCO – Soccorsi in azione nella serata di oggi, lunedì, in Resegone, per aiutare sette escursionisti in difficoltà nella zona della ferrata Gamma 1.

L’allarme è scattato nel pomeriggio: sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, con l’ausilio di un elicottero, e gli uomini del Soccorso Alpino, anche loro mobilitati.

Le operazioni sono in corso in questi minuti. Seguiranno aggiornamenti non appena possibile