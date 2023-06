Taglio erba sulla SS36 mal segnalato: “Nessun cartello. È pericoloso!”

Le segnalazioni dei lettori che lamentano la mancanza di birilli e cartelli con il restrigimento a ridosso dei lavori

“Il rischio è quello di incidenti o tamponamenti”

LECCO – Lavori di manutenzione poco segnalati lungo la SS36: sono due le lamentele – arrivate nella mattinata di ieri 21 giugno e di oggi – alla nostra redazione corredate di foto.

Gli addetti di Anas, per quanto è possibile apprendere, starebbero svolgendo alcuni lavori di taglio erba ai bordi della strada statale, ma la cartellonistica che segnala con anticipo la presenza degli operai, come per esempio il posizionamento di birilli che invitano al restringimento di carreggiata e di cartelli, è assente. Solo un furgone a ridosso dei lavori impone il restringimento con i rischi che ne conseguono per tutti coloro che percorrono la SS36.

Ieri gli operai stavano lavorando subito dopo il Terzo Ponte, in direzione Nord, con il restringimento di correggiata segnalato solo all’ultimo in prossimità della curva. Oggi, stando a quanto ci è stato segnalato, la stessa modalità è stata utilizzata prima della galleria “le betulle”, sempre in direzione Nord, che si incontra dopo l’uscita del tunnel del San Martino, appena dopo l’intersezione con l’immissione sulla SS36 dei veicoli provenienti dall’Orsa.

Il rischio è quello di tamponamenti o incidenti in cui possono restare coinvolti, come in quest’ultimo caso, anche i ciclisti costretti a percorrere quel tratto di SS36 per raggiungere Abbadia Lariana.